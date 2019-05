TOTTENHAM LIVERPOOL CONFERENZA KLOPP / Giornata di conferenza stampa per Jurgen Klopp in vista di Tottenham-Liverpool, attesissima finale di Champions League in programma sabato 1 giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid. L'allenatore dei 'Reds' ha presentato così il derby inglese contro la squadra di Pochettino: "Sappiamo che per noi sarà una finale difficile, ma lo sarà anche per gli 'Spurs'. Non vediamo l'ora di giocare.

L'ideale sarebbe stato disputarla cinque minuti dopo aver eliminato il".

Sulla finale di Kiev contro il Real Madrid: "Ricordo che eravamo frustrati e delusi, il piano era di tornare di nuovo in finale. Quella partita ha avuto una grande influenza su di noi: ricordo quella situazione quando eravamo in coda all'aeroporto mentre tornavamo a casa, tutti delusi a testa bassa. Ma il nostro piano era quello di tornare in finale e ora ci siamo. È semplicemente incredibile". Stoccata, infine, al grande rivale in campionato Guardiola: "Pep ha detto che è meglio vincere il campionato piuttosto che la Champions League? Giusto che lo dica, perché non arriva in finale di Champions da un po'. Ma è un grandissimo allenatore e merita ogni lode possibile".

