CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI BOCA JUNIORS BURDISSO - Daniele De Rossi lo ha sempre detto: il Boca Juniors lo affascina. E il direttore sportivo del club argentino, Nicolas Burdisso, proverà in tutti i modi a convincere il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma.

"In questi giorni parleremo con lui, è un amico - le sue parole a 'Fox Sports' - La maglia del Boca seduce qualsiasi giocatore". Capitan De Rossi lascerà i giallorossi dopo diciotto anni e la decisione del club didi non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo.