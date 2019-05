CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Dall'esordio di Portanova alle giocate dei talenti che si stanno mettendo in mostra al Mondiale Under 20, Football Under propone il consueto approfondimento settimanale per Calciomercato.it:

1. Soltanto domenica 2 giugno compirà 19 anni, parliamo di Manolo Portanova, centrocampista classe '2000 della Primavera della Juventus a cui domenica sul campo della Sampdoria Allegri ha regalato l'esordio in serie A. Portanova è subentrato ad Emre Can infortunato coronando così il percorso realizzato anche in questa stagione con la Primavera di Baldini, in cui ha messo a segno dodici gol stagionali. Centrocampista con caratteristiche offensive, mezzala che ha nei tempi d'inserimento una risorsa importante, Portanova è un figlio d'arte, il papà Daniele è stato un difensore centrale, ha indossato le maglie di Bologna, Napoli e Lazio, dove Manolo è cresciuto nel vivaio prima del trasferimento alla Juventus.

2. Da Portanova a Stankovic, un altro figlio d'arte. Filip è il figlio di Dejan ma a differenza dei suoi fratelli Aleksander e Stefan, centrocampisti come il papà, fa il portiere e sabato ha debuttato anche nel campionato Primavera 1, nella sconfitta ininfluente ai fini della classifica contro il Palermo in cui ha subito gol solo su calcio di rigore. Filip Stankovic, portiere classe '2002, aveva debuttato in Primavera già alla Viareggio Cup contro gli australiani dell'A.P.I.A. Lechhardt dopo aver ben figurato nell'Under 17 qualificata ai quarti di finale dei play-off contro il Genoa. Filip sogna un altro titolo dopo lo scudetto Under 16 vinto nella scorsa stagione.

3. La Primavera della Juventus non ha vissuto una stagione esaltante, è fuori dai play-off, il Chievo Verona ha conquistato la sesta posizione ai danni del Cagliari che ha pareggiato in casa all'ultima giornata contro il Torino con un gol subito su calcio di rigore al 92'. C'è, però, un giocatore da tenere seriamente in considerazione: è Christian Makoun, centrocampista venezuelano che ricorda Desailly. Può essere schierato anche nel ruolo di difensore centrale, sabato contro il Napoli ha propiziato l'azione del gol di Frederiksen che ha sbloccato la partita contro il Napoli e poi è andato a segno di testa in maniera imponente. Abile nella fase d'interdizione, fisicamente molto strutturato, ha anche i tempi d'inserimento per far male agli avversari.

4. La Lazio, dopo un anno di Primavera 2, è riuscita a ritornare nella serie A del campionato Primavera battendo la Spal nella finale play-off, il vivaio laziale e mister Bonacina all'ultima giornata hanno potuto portare a casa un'altra soddisfazione perchè Simone Inzaghi ha fatto esordire sul campo del Torino Luan Capanni, trequartista brasiliano che può giocare anche da punta centrale. Tare l'ha preso dal Flamengo, in Primavera 2 ha portato un patrimonio di 13 gol e 2 assist, il biglietto da visita per i dieci minuti circa di serie A in cui ha anche messo paura a Sirigu all'87', con un tiro terminato di poco a lato.

5. L'Italia domani chiude il girone al Mondiale Under 20 con la sfida contro il Giappone ma è già qualificata agli ottavi di finale dopo le vittorie contro il Messico e l'Ecuador.

Tra i migliori in campodifensore classe 99 di proprietà della Fiorentina ma nell'ultima stagione in prestito al Foggia che, secondo le ultime decisioni della giustizia sportiva, dovrebbe giocarsi il play-out contro la Salernitana.nella stagione vissuta al Foggia è cresciuto tantissimo migliorando soprattutto sotto il profilo dell'attenzione, della marcatura sull'uomo, nel suo percorso al Mondiale anche il gol contro il Messico.

6. Il Mondiale Under 20 è una preziosa vetrina per i giovani talenti, l'Ecuador ha vinto il Sudamericano Under 20, il suo primo titolo in assoluto. L'Italia è riuscita a portare a casa la vittoria ma ha dovuto soffrire tanto per arrivare alla vittoria. Qualche club europeo ha già messo nel mirino i profili più interessanti, è un concentrato di forza esplosiva, devastante nelle accelerazioni l'esterno sinistro d'attacco classe 2000 Gonzalo Plata, acquistato a gennaio dallo Sporting Lisbona.

7. Alle 18 è in programma una sfida di grandissimo spessore tra Portogallo e Argentina al mondiale Under 20, entrambe vittoriose nella prima gara rispettivamente contro la Corea del Sud e il Sudafrica. Nelle fila dell'Argentina si è messo in mostra Ezequiel Barco, brevilineo che da destra s'accentra per sfoderare il suo mancino. E' cresciuto nell'Indipendiente, a gennaio del 2018 l'Atlanta l'ha portato nella Major League Soccer con un trasferimento che rappresenta il record di spesa per il calcio americano: 15 milioni di dollari, quindi 12 milioni di euro. Un investimento che dimostra la grande crescita del calcio statunitense, capace di vincere anche le sfide di mercato per i giovani talenti.

8. L'Anderlecht ha uno dei vivai più floridi d'Europa, nelle fila della squadra belga in questa stagione c'è un altro giocatore che viene dal settore giovanile pronto ad attirare l'attenzione dei grandi club. E' Yari Verschaeren, centrocampista offensivo classe 2001 che può giocare anche da esterno offensivo. Verschaeren ha già totalizzato 22 presenze in prima squadra con due gol e 4 assist nel suo score. Il 12 luglio Yari compirà 18 anni ma ha già debuttato nella Nazionale Under 19 proprio nel 2-2 contro l'Italia, realizzando anche un assist per il primo gol di Openda.

9. Il Benevento è la prima squadra di serie B in questa stagione ad andare alle semifinali scudetto in un campionato giovanile, ci è riuscito con l'Under 16 che ha eliminato il Sassuolo e affronterà l'Empoli per continuare a vivere il suo sogno. Dopo il pareggio a reti bianche dell'andata, il Benevento ha vinto 2-1 al ritorno in casa, ha sbloccato l'incontro Citarella su calcio di rigore. Francesco Citarella è un centrocampista offensivo classe 2003, ha tempi d'inserimento, qualità tecniche, eleganza nel passo e nella conduzione del pallone, ha realizzato 11 reti finora in questa stagione.

10. Dopo l'eliminazione dell'Under 16, la Roma con l'Under 15 cerca di conquistare la semifinale scudetto e s'aggrappa al talento di Riccardo Pagano, esterno offensivo classe 2004 che per caratteristiche ricorda Bernardeschi. A Firenze è finita 1-1, ai giallorossi basterà anche il pareggio in casa per passare il turno. Pagano, attaccante con senso del gol, capacità d'attaccare gli spazi e un discreto tiro, aveva anche portato in vantaggio la Roma prima dell'autorete di Falasca che ha dato il pareggio alla Fiorentina.

