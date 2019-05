CHELSEA HAZARD REAL MADRID / La finale di Europa League contro l'Arsenal sarà con ogni probabilità l'ultima partita di Eden Hazard con la maglia del Chelsea. Intervistato ai microfoni del 'Daily Mail', il fuoriclasse belga ha parlato così del suo futuro: "Vincere sarebbe l'addio perfetto? Certo, poi dopo la finale vediamo cosa succede. In ogni caso, spero di alzare la coppa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Se sarà la mia ultima partita qui? Vedremo, è possibile, ora però c'è una grande partita da giocare. Decidere se restare o andare via non è la mia priorità adesso. Quando sono arrivato al Chelsea ero un ragazzino, ora sono un uomo e questi sette anni mi hanno cambiato sia come persona che come giocatore". Annuncio, infine, su una possibile permanenza in Premier League: "No, non posso giocare per un altro club in Inghilterra. La maglia del Chelsea significa tanto per me". L'unica candidatura forte resta dunque quella deldi