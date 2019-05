MILAN GATTUSO / Si attende solo l'ufficialità, ma Gennaro Gattuso ormai non è più l'allenatore del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In mattinata è arrivato l'annuncio sulle dimissioni che dovrebbe essere ratificato in queste ore. Il tecnico ha deciso di interrompere così anticipatamente il contratto in scadenza nel 2021 rinunciando a diversi milioni di euro. La decisione ha acceso i commenti dei tifosi che sui social si sono schierati in massa dalla parte dell'allenatore.