CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI AGNELLI FINALE EUROPA LEAGUE CHELSEA-ARSENAL - Chelsea-Arsenal è l'atto finale dell'Europa League 2018/2019. Maurizio Sarri, tecnico dei 'Blues', si giocherà la vittoria del trofeo europeo contro i 'Gunners' di Unai Emery: CLICCANDO QUI potrai seguire il match in tempo reale. Ma per l'ex allenatore del Napoli, tra le altre, tiene banco anche il futuro, visto le voci su un possibile ritorno in Italia, alla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri.

A dare ulteriore linfa a queste indiscrezioni, arriva la notizia, riportata da 'La Stampa', della presenza sugli spalti dell'Olympic Stadium di Baku del presidente bianconero Andrea. Il massimo dirigente del club torinese è anche presidente dell', l'associazione dei club europei, dunque probabilmente volerà in Azerbaijan principalmente per questo motivo. Ma è chiaro che, in una fase dove le voci su Sarri alla Juve impazzano, la presenza di Agnelli fa pensare anche al futuro della panchina della sua squadra. Nel frattempo, c'è da registrare la rigidità del Chelsea che non vorrebbe liberare il tecnico italiano senza ricevere un indennizzo , forte degli ulteriori due anni di contratto che legano il 60enne Sarri al club di Roman: probabile un incontro tra le parti giovedì prossimo.