CALCIOMERCATO MILAN JARDIM GATTUSO / Rino Gattuso dice addio alla panchina del Milan. Il tecnico calabrese ha confermato la propria decisione, annunciando che rescinderà il contratto e rinuncerà a due anni di stipendio. Ecco dunque che Ivan Gazidis, amministratore delegato del club, è al lavoro per cercare di trovare un sostituto. Tra i tanti nomi valutati dal dirigente sudafricano c'è anche Leonardo Jardim. Il portoghese, che in questa stagione ha vissuto un tira e molla con il Monaco, sarebbe uno dei preferiti e probabilmente l'unico nome che potrebbe arrivare dall'estero.

Milan, con Jardim un calcio votato all'attacco

Allenatore ormai esperto, Jardim ha saputo ottenere risultati importanti nel corso della sua carriera. Spicca naturalmente il titolo vinto con il Monaco nel 2016-17, anno in cui raggiunse anche la semifinale di Champions League, ma in Francia è riuscito ad ottenere anche un secondo posto e due terzi posti, oltre ad un secondo posto con lo Sporting CP nella stagione 2013-14 che permise ai biancoverdi di tornare in Champions League dopo cinque anni. L'ultima stagione, vissuta nel principato, è stata invece piuttosto tormentata. Esonerato dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime nove partite, è stato successivamente richiamato e ha ottenuto la salvezza con i monegaschi. In questi anni però, Jardim si è fatto apprezzare per un calcio offensivo e votato all'attacco, oltre che per aver saputo valorizzare tantissimi giovani. La lista dei talenti che sono passati dalle sue mani è innumerevole: da Martial a Mbappé, da Fabinho a Bernardo Silva, passando anche per il rossonero (ancora per quanto?) Bakayoko. Il suo 4-2-3-1 è spesso garanzia di tanti gol: nella stagione del titolo ha superato addirittura quota 105 reti in campionato, ma questo non ha fatto trascurare la fase difensiva, specialmodo in casa: segnare al Louis II era parecchio complesso.

Milan, ecco chi può arrivare sotto la guida di Jardim

Un'eccezione è stata questa stagione, dove, complici troppi addii, Jardim pareva aver perso le redini della squadra, ritrovate poi una volta che è subentrato ad

Con Leonardo sempre più vicino alle dimissioni, il Milan potrebbe sempre più tingersi del rossoverde portoghese visto che il favorito per il ruolo di direttore sportivo è Luis Campos, ora al Lille, che potrebbe essere una carta in più per convincere il connazionale Jardim a sposare la causa rossonera. E oltre a loro due, attenzione anche al possibile ruolo di Jorge Mendes, che al Monaco ha portato tanti elementi appartenenti alla sua scuderia. Il calciomercato Milan punterà soprattutto su giovani e giovanissimi da vaolorizzare e dai costi non superiori ai 20-25 milioni di euro. Da qui un'idea potrebbe portare a Renato Sanches, gestito da Mendes e in cerca di una squadra che gli garantisca minutaggio. Ma oltre a lui attenzione anche all'ipotesi André Gomes. Con il portoghese in panchina, non è esclusa la permanenza di André Silva, che rientrerà da Siviglia, mentre Campos dal Lille potrebbe portare qualche nuovo innesto: Thiago Mendes e Bamba in primis, più difficile Pepé, soprattutto per il costo del cartellino.

Milan, da Giampaolo a Inzaghi: le ipotesi italiane

Oltre a Jardim però il Milan studia anche altre opzioni, con Gazidis che guarda soprattutto all'Italia e in particolare alle piste che portano a Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio oppure a Marco Giampaolo, il cui futuro alla Sampdoria è in bilico. Un'altra idea è rappresentata da Eusebio Di Francesco, attualmente libero ma nel mirino anche del Siviglia che è in cerca di un allenatore. Decisamente più complicate le ipotesi Gasperini (che ha un accordo di massima con la Roma), Sarri (accostato alla Juventus) e la suggestione Allegri, che ben conosce l'ambiente rossonero.

