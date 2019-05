FIORENTINA UFFICIALE CESSIONE NORGAARD / È ufficiale la cessione di Christian Norgaard in casa Fiorentina.

Come comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, il club viola saluta il centrocampista danese classe 1994: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Norgaard al Brentford FC". Nuova avventura in Championship, dunque, per il 25enne dopo le sei presenze stagionali con la maglia viola.