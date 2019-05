INTER ICARDI JUVENTUS SARRI / Mauro Icardi è destinato a lasciare l'Inter questa estate, con il club di Suning che non è disposto però a fare sconti per la sua cessione nonostante finora non siano arrivate offerte concrete per l'argentino.

L'ex capitano - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - è un separato in casa nello spogliatoio nerazzurro, con l'Ad Marotta che non accetterà comunque offerte inferiori ai 70 milioni di euro per il suo cartellino.

Icardi - come rivelato da Calciomercato.it - vuole restare in Italia con la Juventus che rimane la pista più plausibile se dovesse realmente cambiare maglia nella prossima finestra della campagna trasferimenti. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. A spingere il numero 9 a Torino potrebbe essere anche l'eventuale arrivo in panchina di Sarri, che lo avrebbe voluto alle sue dipendenze già ai tempi del Napoli.

