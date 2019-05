Inter, insidia Roma sul colpo per Conte

INTER ROMA BARELLA / Potrebbe essere l'estate del grande salto per Nicolò Barella che a Cagliari ha incantato tutti i top club sempre più decisi ad assicurarselo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nelle ultime ore, in particolare, si è parlato di una bozza di accordo tra Inter e Cagliari per Barella per una cifra complessiva di 50 milioni tra cash e contropartite. Secondo il 'Corriere dello Sport', però, la corsa non è ancora conclusa: lainfatti deve rifondare il centrocampo e per il dopo-De Rossi continua a lavorare su Barella senza mollare dunque il duello con l'Inter che vorrebbe regalarlo subito al nuovo allenatore Antonio Conte.