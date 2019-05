MILAN SAINT-MAXIMIN PREMIER LEAGUE / Si complica la pista Saint-Maximin in casa Milan.

Con il mercato al momento in stand-by in attesa dei sostituti dei dimissionari, la società rossonera rischia di veder sfumare l'esterno francese di proprietà delseguito con grande attenzione proprio dall'ormai ex direttore generale rossonero.

Secondo quanto riportato dal 'Nice Matin', infatti, anche Newcastle, Crystal Palace e Everton avrebbero mostrato interesse per Saint-Maximin, che ha un contratto in scadenza nel 2020 e ha già aperto all'addio al club francese. Il Milan è dunque avvertito.

