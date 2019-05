ROMA GASPERINI PERCASSI ATALANTA / Sono giorni decisivi per il futuro di Gian Piero Gasperini. Nonostante la storica qualificazione in Champions League, l'allenatore dell'Atalanta non ha ancora deciso se proseguire la propria avventura in nerazzurro. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, Gasperini ha già un accordo di massima con la Roma e potrebbe anche salutare con la Champions.

Decisivo, in questo senso, l'incontro che potrebbe avvenire in giornata con il presidente Percassi: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le condizioni fissate dal tecnico per la permanenza a Bergamo sono la conferma di tutti i big, Ilicic e Gomez su tutti, e l'arrivo di rinforzi di alto livello, ovvero giocatori pronti e con esperienza internazionale per provare a spaventare i top club europei. L'unico sacrificabile potrebbe invece essere Zapata, che ha molto mercato in Italia e garantirebbe una plusvalenza di circa 25 milioni di euro. La Roma resta alla finestra.

