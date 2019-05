Barcellona, esonero imminente per Valverde: Allegri in corsa, ma...

BARCELLONA VALVERDE ALLEGRI / Sono giorni roventi per le panchine dei top club europei. Tra conferme e ribaltoni clamorosi, anche il Barcellona sta infiammando queste ore di mercato.

Secondo l'emittente spagnola 'Rac 1', infatti, è atteso per oggi l'annuncio da parte del club blaugrana dell'esonero di Ernesto, per il quale hanno pesato la clamorosa eliminazione in Champions League col Liverpool e la sconfitta nella finale di Coppa del Re.

Per sostituirlo, scrive 'Mundo Deportivo', è in corsa anche Massimiliano Allegri, fresco di addio alla Juventus, che sfida Koeman, ten Hag e Roberto Martinez. Quest'ultimo secondo 'El Chiringuito' sarebbe il nome più caldo.

