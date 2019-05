Napoli, il piano per Rodrigo con l'assist... di Rafinha

NAPOLI RODRIGO / Dopo il corteggiamento della scorsa estate, RodrigoMachado torna un obiettivo caldo per il mercato del Napoli.

Anzi, l'attaccante delsarebbe balzato in cima alla lista delle preferenze per l'attacco con la società partenopea che dopo essersi vista respingere al mittente un'offerta da 40 milioni di euro può tornare alla carica e chiudere per una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni nonostante una clausola da 120, scrive il 'Corriere dello Sport'.

Il giocatore sarebbe tentato dalla prospettiva di approdare in Serie A ed agli ordini di Carlo Ancelotti, soprattutto dopo le grandi referenze che avrebbe ricevuto sul campionato italiano dall'ex interista Rafinha, suo grande amico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui