Spagna, bufera calcioscommesse: sette arresti

SPAGNA CALCIOSCOMMESSE / Calcio spagnolo nella bufera. Stando all'agenzia 'Servimedia' diversi giocatori di Liga e Segunda Division sarebbero stati arrestati in un'indagine della polizia relativa al calcioscommesse e ad alcune partite truccate.

Tra i calciatori ci sarebbero(ex tra gli altri del Real Madrid), a capo dell'organizzazione, oltre a(Real Valladolid), Carlos(ex di numerose squadre di prima e seconda serie), Samuel(del Leeds in prestito al Getafe) e(Deportivo La Coruna). L'inchiesta vedrebbe coinvolti anche il presidente dell'e il capo dello staff medico del club. La Policia Nacional stamane avrebbe ispezionato la sede del club spagnolo come confermato anche da 'EFE'. I fatti sotto investigazione sarebbero risalenti alle due stagioni tra il 2016 e il 2018. Gli indagati - sempre secondo 'Servimedia' - sono imputati per corruzione, riciclaggio di denaro e appartenenza ad organizzazione criminale.