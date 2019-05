CALCIOMERCATO GENOA IRFAN CAN EGRIBAYAT - Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per la salvezza all'ultima giornata, il Genoa si appresta a programmare la prossima stagione. Nonostante l'arrivo del brasiliano Jandrei a gennaio ed in previsione della possibile partenza di Radu in estate, il direttore sportivo Perinetti vaglia il mercato dei portieri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , gli scout rossoblu hanno monitorato le prestazioni di, estremo difensore turco classe 1998 che milita attualmente in patria con l'. Da dicembre è diventato titolare nel suo club ed ha conquistato la convocazione nella Nazionale Under 21. Nelle prossime settimane il Genoa valuterà se intavolare una trattativa per portarlo in Italia.