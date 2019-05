INTER HANDANOVIC / Insuperabile domenica nel decisivo match contro l'Empoli. Samir Handanovic ha salvato la Champions dell'Inter nella bolgia di 'San Siro', confermandosi un alfiere determinante per lo scacchiere nerazzurro.

Il capitano sarà un punto di riferimento per il futuro interista anche nel nuovo ciclo con Antonioin panchina.

Il club di Suning ha da tempo avviato le trattative per il rinnovo del nazionale sloveno, che secondo 'Tuttosport' presto potrebbe prolungare per un'altra stagione il proprio contratto in scadenza attualmente nel 2021. Handanovic, all'Inter dall'estate 2012, è stato premiato domenica come miglior portiere del campionato di Serie A.

