Inter, ecco Conte: firme e presentazione! Ma prima l'esonero di Spalletti

INTER CONTE SPALLETTI / Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, l'Inter è già nel futuro e si prepara al ribaltone in panchine che darà il via alla nuova era nerazzurra. Già oggi, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Zhang e l'Ad Marotta dovrebbero incontrare il tecnico Luciano Spalletti per poi annunciarne in maniera ufficiale l'addio ormai deciso da settimane.

Addio che, dunque, spalancherà le porte all'arrivo di Antonio, che ha già in tasca un accordo triennale da 9 milioni di euro più bonus a stagione.

Conte, scrive la 'Rosea', è atteso alla Pinetina giovedì e se il programma non subirà intoppi già venerdì potrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore dell'Inter. Sabato, poi, la partenza per Madrid per assistere alla finale di Champions League con i massimi dirigenti nerazzurri, mentre non si hanno ancora conferme sul viaggio in Cina per incontrare la proprietà. Con Conte, arriverà uno staff numeroso nel quale dovrebbe rientrare anche l'ex juventino Stellini e soprattutto il grande ritorno di Lele Oriali che farà da raccordo tra squadra e dirigenza.

