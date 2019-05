MILAN GATTUSO / Era nell'aria, ora manca davvero soltanto l'ufficialità da parte del Milan. In attesa di Leonardo, che saluterà nelle prossime ore, è il tecnico Gennaro Gattuso ad uscire allo scoperto e annunciare l'addio ai rossoneri. Lo fa parlando ai microfoni di 'Repubblica', spiegando anche di aver rinunciato agli ultimi due anni di contratto: "Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere - esordisce Gattuso che aggiunge -.

Non c'è stato un momento preciso in cui l'ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi".

Per Gattuso nelle scorse ore si è parlato di una nuova panchina all'estero ma anche di un possibile passaggio alla Sampdoria in caso di addio di Marco Giampaolo che è tra i candidati proprio per allenare il Milan che ha contattato Jardim e valuta anche Simone Inzaghi. Il grande ritorno di Massimiliano Allegri, invece, l'opzione più suggestiva.

