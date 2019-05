INTER BARELLA / A breve l'Inter saluterà Spalletti per iniziare il ciclo con Antonio Conte in panchina. Entro questa settimane il club nerazzurro potrebbe presentare ufficialmente il nuovo tecnico, che intanto insieme a Marotta è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione con l'obiettivo di accorciare il gap in campionato dalla Juventus.

Oltre a Lukaku e Dzeko e al duello sempre con i bianconeri per Chiesa, un altro obiettivo sensibile per la dirigenza di Corso Vittorie Emanuele è Nicolò Barella. Il gioiello del Cagliari potrebbe essere il regalo Champions per Conte, con il club di Suning che stando a 'Tuttosport' avrebbe trovato un principio d'accordo con la società sarda per una valutazione complessiva di 50 milioni di euro tra parte cash e contropartite. L'Inter potrebbe versare 33 milioni nelle casse del Cagliari oltre a due giocatori della Primavera tra Merola, Pompetti, Gavioli e Colidio.

