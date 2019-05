Juventus, Perez non fa sconti per James Rodriguez

JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Potrebbe delinearsi una corsa a due per James Rodriguez. Il colombiano non sarà riscattato dal BayernMonaco che lo rispedirà dunque al RealMadrid dove, però, non sembra esserci più spazio ed il suo entourage gli sta dunque cercando una nuova sistemazione.

Con l'ipotesi Premier League in calo, nei giorni scorsi in Spagna hanno indicatocome uniche due possibili opzioni per il suo futuro. In diretta su 'Radio Onda Cero', però, il presidente del Real, Florentino Perez, ha chiarito la posizione del club sul futuro del colombiano: "Non abbiamo ancora preso una decisione. So solo cosa ci hanno detto questa volta (dall'entourage, ndr), ovvero che con lui non faranno affari a spese del Real Madrid e questo mi sembra buono".