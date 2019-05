JUVENTUS ISCO / Giorni decisivi alla Juventus per la scelta del successore di Massimiliano Allegri in panchina. Sarri resta al momento in pole per guidare il nuovo ciclo dei bianconeri, con la dirigenza della Continassa al lavoro per rinforzare la rosa della 'Vecchia Signora' e cercare l'assalto ad una Champions che manca dal 1996 nella bacheca juventina.

E uno dei pezzi pregiati sul mercato internazionale su cui la Juve resta in allerta è Isco, protagonista di una stagione da dimenticare al Real Madrid. Nonostante il ritorno di Zidane resterebbe infatti in bilico la posizione a Valdebebas del fantasista spagnolo, che stando a 'Tuttosport' potrebbe liberarsi in estate per una cifra intorno ai 60 milioni di euro se non dovesse rientrare nei piani di 'Zizou' e di Florentino Perez per la prossima stagione. Per Isco - oltre ad una possibile cessione di Dybala - sarà eventualmente determinante anche il parere del futuro tecnico juventino, con il numero 22 profilo da sempre apprezzato tra gli altri dall'ormai ex mister bianconero Allegri.

