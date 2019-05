Real Madrid, Perez esce allo scoperto sull'affare Hazard

REAL MADRID HAZARD / Il RealMadrid non si nasconde più e dopo anni di inseguimento è intenzionato a chiudere l'acquisto di Eden Hazard.

Ad annunciarlo pubblicamente è il presidente Florentinoin persona, il quale durante una lunga intervista concessa a 'Radio Onda Cero' si è sbilanciato sul trequartista belga del: "No, non c'è in programma una presentazione per la prossima settimana. Sarebbe una mancanza di rispetto per il club che deve giocarsi una finale europea. Ma non nego che per diversi anni abbiamo tentato di portare Hazard a Madrid, per ora senza riuscirci. Sono ancora molto interessato a lui e questa volta ho molta fiducia che possa arrivare. È uno dei grandi del mondo del calcio".