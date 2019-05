Milan, Gattuso volta pagina e riparte dall'estero

MILAN GATTUSO / Sta per chiudersi con le dimissioni l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. L'annuncio dell'addio del tecnico (insieme a Leonardo) è atteso in queste ore dopo il faccia a faccia di ieri a Casa Milan in cui Rino ha preso la decisione a causa delle divergenze con la società.

Ma poi cosa farà Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

L'allenatore uscente del Milan viene descritto come stanco e provato da quest'ultima annata sulla panchina della squadra che comunque resta nel suo cuore. Per il momento però non si preannunciano sfide da ex visto che, secondo il 'Corriere dello Sport', il prossimo futuro di Gattuso sarà all'estero. Voci parlano di una destinazione anche molto lontana dall'Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui