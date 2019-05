JUVENTUS DOUGLAS COSTA PJANIC / Giorni caldi alla Juventus per la scelta sul nuovo allenatore. Paratici e Nedved lavorano però su più fronti, con l'obiettivo di costruire una squadra vincente anche per la prossima stagione. Rinforzare la rosa sacrificando anche qualche big, con Douglas Costa indiziato numero uno secondo 'Tuttosport' a lasciare i bianconeri in estate.

Il brasiliano continua a piacere in Premier e soprattutto al Manchester United, con la dirigenza della Continassa che potrebbe privarsene per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. In bilico anche la permanenza di Alex Sandro, Khedira e Mandzukic, con quest'ultimo che ha diverse proposte dalla Bundesliga. Dybala, al netto di offerte 'monstre', dovrebbe far parte del nuovo ciclo juventino così come Pjanic: il bosniaco è uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera ma sarebbe ad oggi convintissimo di restare a Torino. Infine aumentano le chance di conferma per Cancelo dopo l'addio di Allegri, anche se il futuro del portoghese sarà rivalutato con attenzione con l'arrivo del nuovo tecnico.

