MILAN GATTUSO LEONARDO / Sta per iniziare l'ennesima nuova era in casa Milan. Dopo il lungo faccia a faccia di ieri a Casa Milan, nella giornata di oggi in casa rossonera è atteso l'annuncio della doppia separazione dal Dt Leonardo e dall'allenatore Gennaro Gattuso, entrambi dimissionari a causa delle divergenze con la proprietà sui piani per il futuro del club rossonero.

Il tecnico, a differenza di Leonardo che era da settimane in discussione, dopo l'ottimo mese di maggio aveva ripreso quota nei piani dell'Ad Ivan, ma l'idea del nuovo corso da fondare sui giovani da valorizzare si scontra con la sua volontà di puntare su calciatori d'esperienza per tornare subito in alto, da qui la decisione di separarsi in modo pacifico tanto che secondo il 'Corriere dello Sport' Rino avrebbe rinunciato anche alla buonuscita oltre che all'ingaggio degli ultimi due anni di contratto residui. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di

Parallelamente il Milan in queste ore ha sondato il terreno per individuare le nuove figure da portare in rossonero. Prende sempre più quota l'arrivo di Luis Campos che però secondo 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe prestare la sua consulenza da Montecarlo con un altro dirigente a prendersi carico del resto del lavoro. PaoloMaldini? Difficile. Legato a Leonardo, è anche lui in bilico con Gazidis che non vorrebbe privarsi della sua figura, ma non gli garantisce l'operatività che la leggenda rossonera vorrebbe. Per la panchina invece ci sarebbero stati nuovi contatti con Jorge Mendes per Jardim. Tra gli altri candidati, poi, restano in corsa Simone Inzaghi e Marco Giampaolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui