INTER LUKAKU DZEKO ICARDI / Sta prendendo forma in queste ore la nuova Inter. Centrata la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza nerazzurra sta per esonerare il tecnico Luciano Spalletti per affidare la panchina nerazzurra ad Antonio Conte che dovrebbe firmare già entro la fine di questa settimana.

Il tecnico salentino è al lavoro per costruire un'Inter a sua immagine ed in questo senso le manovre di calciomercato sono già in fase avanzata, soprattutto in attacco.

Come raccontato da Calciomercato.it infatti, Conte sta insistendo per portare all'Inter l'attaccante Romelu Lukaku che secondo 'La Gazzetta dello Sport' nelle scorse settimane si è reso protagonista di un blitz a Milano nel quale ha incontrato i vertici societari nerazzurri dando l'ok al trasferimento a Milano aprendo anche alla possibilità di abbassarsi l'ingaggio per favorire l'operazione. Il nodo, al momento, resta legato al Manchester United che continua a valutare il bomber belga circa 75-80 milioni e non apre all'inserimento di contropartite tecniche. L'assalto dunque dipende dalla posizione di Mauro Icardi, ma l'Inter dopo aver incassato l'ok al trasferimento da parte di Lukaku non ha fretta di stringere. Al contrario, invece, in tempi brevi si può chiudere l'arrivo di Dzeko: la Roma lo valuta 20 milioni, l'Inter attende che si definisca il nuovo Ds giallorosso per trattare. Da parte di entrambe le società comunque c'è interesse a definire l'operazione entro il 30 giugno per motivi di bilancio.

