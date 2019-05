CALCIOMERCATO JUVENTUS SERGIO RAMOS RONALDO /I rumors degli ultimi giorni erano reali: Sergio Ramos vuole lasciare il Real Madrid. A riconoscerlo è stato proprio il presidente Florentino Perez, che nel corso di un'intervista ai microfoni di 'Onda Cero' ha dichiarato: "Ho incontrato Ramos e i suoi rappresentanti nel mio ufficio, mi hanno chiesto di lasciarlo partire gratis perchè i trasferimenti sono molto complicati nel calcio cinese. Ho risposto che non poteva, e che avremmo parlato col club cinese interessato.

È impossibile cedere gratuitamente il proprio capitano, sarebbe un precedente terribile".

Il numero uno del club blanco ha inoltre parlato della sua relazione con Cristiano Ronaldo e delle ragioni che portarono al suo approdo alla Juventus: "È sempre stato esemplare, non ha mai creato problemi: è stato il mio miglior acquisto, non c'è mai stato alcun problema tra noi. Non è andato via per problemi col Fisco: voleva cambiare e migliorare il suo contratto, condizioni che trovò con la Juventus. È stata la miglior soluzione per tutte le parti in causa. Se ho parlato di nuovo con lui? Certe cose private non si raccontano...".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui