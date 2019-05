Milan, da Giampaolo a Allegri: tutti i nomi per il dopo Gattuso

CALCIOMERCATO MILAN INZAGHI ALLEGRI GASPERINI GIAMPAOLO / Arrivano giorni di rivoluzione in casa Milan: domani saranno ufficiali gli addii di Leonardo e quello di Rino Gattuso, che lascia con due anni d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Si è già scatenato il toto-successore e sono tanti i nomi che circolano per il futuro del Diavolo: tra questi, c'è senza dubbio Marco Giampaolo, il cui futuro alla Sampdoria è in bilico.

L'incontro di oggi tra l'allenatore e il presidente Ferrero ha avuto come esito una fumata grigia e il blucerchiato potrebbe essere contattato a stretto giro di posta dai rossoneri.

Eusebio Di Francesco, libero dopo l'esperienza alla Roma, è stato accostato al Milan già da un paio di mesi, mentre è più recente la candidatura di Leonardo Jardim: il possibile arrivo di Luis Campos nel ruolo di direttore sportivo potrebbe favorire il portoghese, con cui il dirigente ha lavorato nel Monaco, e l'operazione avrebbe tra gli alleati Jorge Mendes.

Complesse le piste che portano a Gian Piero Gasperini (la Roma è in vantaggio, ma l'Atalanta si è irrigidita e prova a tenerselo stretto), Maurizio Sarri (candidatura possibile solo se la Juventus decidesse di non ingaggiarlo) e al clamoroso ritorno di Massimilano Allegri, con il quale c'è stato qualche timido contatto nei giorni scorsi. Da monitorare il profilo di Simone Inzaghi, anche lui nell'orbita della Vecchia Signora ma intrigato da una nuova avventura dopo i buoni risultati ottenuti con la Lazio.

