Milan, addio Gattuso: domani l'annuncio, rescissione consensuale

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO ADDIO / L'avventura sulla panchina del Milan di Rino Gattuso sta per concludersi. Secondo quanto svelato questa sera da 'Sky Sport', dopo l'incontro di oggi tra l'amministratore delegato Ivan Gazidis e il tecnico, concluso intorno alle 16:30, le parti avrebbero deciso di separarsi consensualmente con rescissione e (probabile) buonuscita.

Nonostante i due anni di contratto ancora in vigore, quindi, 'Ringhio' saluterà i rossoneri a causa di una "mancanza di sintonia" con la dirigenza per i piani futuri. La decisione, per 'Sky', è giunta in un clima di grande cordialità e sarà probabilmente comunicata domani. Sarà una giornata decisiva per il futuro del club, visto che proprio per questo martedì è atteso anche il comunicato d'addio di Leonardo