SARRI JUVENTUS ALONSO / Maurizio Sarri è il candidato principale per la panchina della Juventus: l'ex Napoli è riuscito a riportare il Chelsea in Champions e disputerà mercoledì la finale di Europa League, dopo aver perso quella di Coppa di Lega.

Una stagione senza dubbio positiva, nonostante il tecnico di Figline Valdarno abbia avuto difficoltà a relazionarsi con parte della rosa e, per questo, i Blues potrebbero scaricarlo dopo appena un anno insieme.ha spiegato in un'intervista riportata dal 'Sun' i possibili motivi che hanno reso più complessa l'avventura inglese dell'italiano: "Non è mai facile lavorare in un nuovo paese e un nuovo campionato, con una cultura diversa. Il mister non era nemmeno stato un calciatore, sta imparando tantissimo quest'anno". Lo spagnolo ha poi ammesso: "Prendere ordini da una persona del genere può essere diverso, ma alla fine dobbiamo essere professionisti e eseguire i compiti che ci chiede. Lui è differente...".