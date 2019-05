JUVENTUS INTER TRINCAO / Trincão torna protagonista con la maglia del Portogallo. Il giovanissimo attaccante ha segnato il gol decisivo con la Corea del Sud nel match d'esordio della sua Nazionale al Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia.

Il talento del Braga non sbaglia un colpo nelle occasioni che contano con la propria selezione, dopo aver trascinato l'anno scorso il Portogallo al successo all'Europeo Under 19 realizzando cinque reti tra cui il sigillo nella finalissima contro l'

Una media quasi di un gol a partita nei grandi appuntamenti, che ha riacceso l'attenzione delle big d'Europa per Trincao. Soprattutto Juventus e Inter - come si apprende dalla stampa portoghese - avrebbero rinnovato il loro interesse per il classe '99 e presto potrebbero muoversi concretamente per portarlo in Italia. Il Braga valuterebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro il suo gioiello, che nella stagione in corso oltre a mettersi in mostra nella formazione B ha collezionato anche sei presenze in prima squadra nel massimo campionato lusitano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui