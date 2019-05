GENOA PREZIOSI PRANDELLI / Una salvezza conquistata all'ultimo secondo, ora per il Genoa è il momento di ripartire: Enrico Preziosi e Cesare Prandelli sono destinati a non proseguire insieme.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Presidente e allenatore si incontreranno a breve ma la strada sembra tracciata: il vertice servirà a trovare un accordo sull'uscita di scena del tecnico che con la salvezza conquistata sul campo avrebbe diritto automaticamente ad un altro anno di contratto. Le parti però sarebbero d'accordo nel non continuare insieme: così Preziosi lavoro al successore e lo avrebbe individuato in Leonardo, attualmente legato allada un altro anno di contratto. Con il club estense non si è ancora parlato del futuro e intanto arrivano le sirene provenienti dalla Liguria.