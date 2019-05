CHELSEA JUVENTUS SARRI LAMPARD / Sarri alla Juventuscon Lampard subito sulla panchina del Chelsea anche se a Londra qualcuno pensa che l'avvicendamento possa avvenire con un anno di ritardo: tutto sembra essere pronto per il girotondo delle panchine con i bianconeri ad accendere la miccia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In realtà però proprio le dichiarazioni di, subito dopo la sconfitta nei playoff contro l', raffreddano la pista: l'ex centrocampista, infatti, potrebbe restare un altro anno al. "Le voci sul Chelsea sono irrilevanti. Ho parlato con(il patron del club) tre giorni fa e ho detto che ci saremmo visti per parlare: qualsiasi rumors in giro è irrilevante. Ho un contratto di due anni qui, ho adorato lavorare qui e voglio continuare, voglio continuare a crescere con il club". Lampard evidenzia anche il lavoro da fare: "Sicuramente è molto: ci sono gli acquisti, poi dobbiamo far continuare a crescere i giocatori. Comunque voglio andare avanti".