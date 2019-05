TORINO PETRACHI BAVA / Chiuso il campionato con un settimo posto che lascia un po' di rammarico per la mancata qualificazione europea, il Torino deve ora programmare la prossima stagione: un futuro che non vedrà più Gianluca Petrachi nel ruolo di direttore sportivo granata.

E' ormai imminente il passaggio di Petrachi alla Roma , come raccontato da Calciomercato.it, e il presidente Urbanoè al lavoro per trovare un sostituto. Il nome prescelto, secondo quanto riportato da 'Sky', sarebbe quello di Massimo, attuale responsabile del settore giovanile: una soluzione interna che avrebbe anche il consenso di Walter, con Emiliano, fresco di ritiro, che potrebbe essere inserito in un ruolo dirigenziale ancora da individuare. Bava potrebbe restare anche alla guida della giovanili oppure passare la mano al suo attuale vice