Napoli, fatta per Di Lorenzo: annuncio in arrivo domani

CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO / Il primo colpo del calciomercato del Napoli 2019/20 è ormai in dirittura d'arrivo: si tratta di Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli, per il quale, secondo l'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport', il trasferimento è praticamente cosa fatta.

Per la rosea domani i partenopei annunceranno il loro primo acquisto, dopo la definizione della trattativa che avverrà con un incontro tra il ds Giuntoli e il presidente dei toscani Fabrizio Corsi.

L'accordo sarebbe stato raggiunto da settimane, ma per la chiusura dell'affare si è preferito attendere la conclusione del campionato, che ha decretato ieri sera la retrocessione dell'Empoli. L'operazione si chiuderà sulla base di 10 milioni di euro e in settimana il calciatore si sottoporrà alle visite mediche. Il Napoli ha deciso di chiudere l'acquisto in fretta visto il possibile inserimento di nuovi club nella corsa al terzino destro, sempre più in spolvero grazie a un grandissimo finale di stagione.

