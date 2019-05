SAMPDORIA FERRERO GIAMPAOLO / Un incontro per dirsi tutto, poi una settimana di tempo per riflettere: in casa Sampdoria oggi è stato il giorno del vertice tra Marco Giampaolo e il presidente Massimo Ferrero.

I due si sono incontrati a Genova alla presenza del direttore sportivo Carlo: all'allenatore il presidente blucerchiato avrebbe offerto un rinnovo di contratto con le parti che si sono aggiornate.

"Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana: allora saprete cosa sarà di noi" le parole di Ferrero ai giornalisti presenti. Anche Giampaolo ha rilasciato al termine dell'incontro una breve dichiarazione: "Ci rivedremo fra una settimana - ha detto Giampaolo - Speranze per i tifosi? Il tifoso della Sampdoria è unico". Per Giampaolo si parla anche di un possibile interessamente dell'Atalanta con Gasperini destinato alla Roma: tutto però sarà più chiaro nei prossimi giorni.

