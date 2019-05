NEWCASTLE ZAYED / Un nuovo sceicco in Premier League: dopo Mansour bin Zayd Al Nahyan, proprietario del Manchester City, presto il fratellastro Khaled bin Zayed Al Nehayan potrebbe sbarcare in Premier League. Le trattative con il Newcastle, per la cifra di circa 400 milioni di euro, sono in fase avanzata e a breve potrebbe esserci la fumata bianca.

Lo conferma lo stesso Bin Zayed Group con una nota inviata al 'Chronicle' nella quale si afferma che è stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione da parte dello sceicco di Dubai del club inglese dalle mani di Mike: il gruppo fa sapere che le parti sono al lavoro per concludere il più possibile l'operazione. Il Newcastle, guidato da, ha chiuso laal tredicesimo posto.

