Napoli, ESCLUSIVO: per il centrocampo occhi su Camarasa

CALCIOMERCATO NAPOLI CAMARASA / Il calciomercato del Napoli vive in queste settimane la sua fase embrionale: in attesa che le strategie vengano definite con i prossimi incontri tra De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli, i primi nomi cominciano a circolare sui taccuini di tecnico e ds azzurro. Uno degli obiettivi di questa sessione è l’acquisto di un centrocampista offensivo, possibilmente duttile e in grado di giocare sia come esterno che sulla trequarti. In inverno si era parlato di Pablo Fornals del Villarreal, pista che ora pare essersi raffreddata: i partenopei stanno valutando anche un altro profilo proveniente dalla Spagna per quel ruolo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, tra i calciatori nel mirino c’è anche Victor Camarasa, un classe ‘94 di proprietà del Betis che nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito nel Cardiff City.

Centrocampista forte fisicamente, rapido e con una discreta tecnica, in patria viene paragonato ae può essere impiegato in diverse zone del campo: nel 4-4-2 di Ancelotti troverebbe spazio a destra, come ricambio di, ma rappresenterebbe anche un’alternativa tattica importante come trequartista.

Calciomercato, Camarasa nel mirino di diversi club di Serie A: il prezzo

Nonostante la retrocessione del suo Cardiff, Camarasa ha disputato un’ottima stagione e sulle sue tracce ci sono già diversi club di Premier League: la sua clausola rescissoria vale 25 milioni di euro, ma il Betis lo lascerebbe partire per circa 15. Il sodalizio helipolitano, nel 2017, rilevò dal Levante l'80% del suo cartellino per 8 milioni più il prestito di Alex Alegria: a breve, ne verserà altri due per il restante 20%, che potrebbero essere scontati dall'operazione che porterà Sergio Leon ai granotas. Ad Ancelotti il giocatore piace e il ragazzo si è già informato su piazza e società, ma il Napoli non si è ancora mosso concretamente in quanto il suo profilo non convince all’unanimità l’area tecnica partenopea. Quello azzurro, in ogni caso, non è l’unico club italiano interessato alle sue prestazioni: almeno altre due squadre di Serie A hanno allacciato contatti con il suo entourage, che valuterà le diverse proposte ricevute nelle prossime settimane.

