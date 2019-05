FIORENTINA TRAORE EMPOLI/ Hamed Traore, centrocampista dell'Empoli e promesso sposo della Fiorentina al termine della stagione, potrebbe essere oggetto di una clamorosa inversione di marcia.

Nonostante l'ufficialità infatti, il presidente degli empolesiha parlato così ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss': "Entro due o tre giorni dovrebbero arrivare delle offerte di alto livello pere Traore. Per i due c'è grande interesse in Europa, in particolare un club dalla Germania". Per le ultime notizie sul calciomercato estivo---> clicca qui!