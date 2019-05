p>MILAN GATTUSO PANCHINA GUIDOLIN/ Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Francesco, ex allenatore dell'Udinese fra le altre, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, della riconferma di Gennarosulla panchina del Milan: "Credo sia giusto ripartire da lui. La piazza lo vede bene e penso che meriti la riconferma". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Guidolin ha poi aggiunto: "Gattuso ha fatto un buon lavoro, la sua squadra ha raccolto 68 punti, e alla fine ha compiuto un buon lavoro".

