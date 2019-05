CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR NAPOLI KOULIBALY REAL MADRID SERGIO RAMOS CINA - Tengono banco in casa Real Madrid le notizie relative ad un possibile, e clamoroso, addio del 33enne capitano Sergio Ramos alla squadra spagnola nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio il difensore, accostato anche alla Juventus , a chiedere al presidente Florentinodi essere liberato da ogni vincolo contrattuale per poter continuare la sua carriera in Cina . Una notizia che, se confermata, potrebbe creare una voragine nella rosa di Zinedine. Per colmarla, mirino puntato sulla Serie A. Stando, infatti, a quanto riporta 'Don Balon', sarebbero cinque i nomi sul taccuino degli uomini mercato delle 'merengue' per sostituire l'attuale capitano. Tra questi, Kalidoudele Milan, fresco di rinnovo contrattuale con l'. Le altre piste per il centrale difensivo portano adell', nel mirino dideldel