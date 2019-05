MILAN SUSO CALCIOMERCATO/ Suso, esterno destro del Milan, ha utilizzato Instagram come mezzo per parlare della stagione appena terminata: "La partita di ieri è stata lo specchio della nostra stagione. Gol, rimonte, distrazioni, illusioni, felicità, rimpianti, rimorsi e la gente a cantare per noi. Gli abbracci di fine partita non li dimenticherò mai. La Champions League non l'abbiamo centrata, ma abbiamo dato l'anima. Nonostante qualche errore e qualche momento negativo.

Abbiamo onorato il Milan. Sempre. Sarà una estate lunga e calda, ci saranno vacanze e mercato di mezzo. Ma sono certo che tra qualche giorno avrò già la voglia di ricominciare. Forza Milan". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Parole che potenzialmente potrebbero cambiare le carte in tavola per il giocatore spagnolo ex Liverpool, da molti dato per partente nella prossima sessione estiva di calciomercato.

