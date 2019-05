p>INTER BASTONI PARMA/ Parole che sanno di addio quelle di Alessandroche, con un post su Instagram, ha voluto omaggiare la piazza di Parma, club nel quale il classe 1999 è cresciuto molto in questa stagione, la prima da titolare in Serie A: "Onorato di aver fatto parte di questo gruppo, di aver vestito questa maglia e di aver dato il mio contributo a questa stagione straordinaria. Grazie a tutti". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Bastoni, quest'anno in prestito al club ducale, è di proprietà dell'Inter e il suo sarà un nome caldo per molte squadre nella prossima sessione di calciomercato.

