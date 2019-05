INTER MOSES CONTE FENERBAHCE/ L'arrivo di Antonio Conte all'Inter sembra sempre più imminente. Il tecnico leccese, ex Chelsea, potrebbe portare a Milano uno dei suoi fedelissimi per la fascia.

Si tratta di Victor, esterno nigeriano, attualmente in forza al Fenerbahce che, ai microfoni di 'TRT World', ha parlato dell'ex commissario tecnico della Nazionale: "Quando arrivò a Londra cambiò tutto. E' un uomo sorprendente, mi ha aiutato moltissimo e insieme abbiamo vinto tanto, lo rispetterò sempre". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Moses ha poi aggiunto: "Al momento penso soltanto al Fenerbahce, è questo il mio club e mi trovo bene, ma non so cosa potrà succedere in futuro".

