CHELSEA-ARSENAL FINALE EUROPA LEAGUE LIVE DIRETTA CRONACA TEMPO REALE SARRI EMERY - È Chelsea-Arsenal l'atto conclusivo dell'Europa League 2018/2019. I 'Blues' guidati da Maurizio Sarri, accostato con insistenza alla Juventus per il post Allegri, hanno battuto in semifinale l'Eintracht Francoforte; di contro, i 'Gunners' di Unai Emery, vincitore per tre volte della competizione europea sulla panchina del Siviglia, hanno eliminato gli spagnoli del Valencia.

Il derby londinese verrà diretto dall'arbitro italiano Gianluca Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaijan.

FINALE EUROPA LEAGUE, FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-ARSENAL

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

ARBITRO: Rocchi (Italia)

