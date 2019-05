CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX ATLETICO MADRID BENFICA - Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Joao Felix, stella emergente del calcio internazione di proprietà del Benfica.

Finito nel mirino delladi, sul giocatore è forte l'interessamento dell'che lo considera il degno sostituto del partente. Per il 18enne attaccante, secondo il 'Correio da Manha', il club spagnolo avrebbe offerto 80 milioni di euro: proposta respinta dal presidente dei lusitani,, che continua a non scendere dalla richiesta di 120 milioni di euro, il corrispettivo previsto dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Messaggio chiaro, dunque, per tutte le squadre interessate a Joao Felix.