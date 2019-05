Inter, Nainggolan via con Conte? Le ipotesi per il futuro

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CONTE / Il gol di Radja Nainggolan, ieri, è stato decisivo per la qualificazione in Champions League dell'Inter. Ma il belga in nerazzurro soltanto a sprazzi ha fatto vedere di cosa è capace.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E la sua centralità nel progetto tecnico dipotrebbe essere invece rimessa in totale discussione in caso di cambio in panchina. Antonio Conte è pronto a rivoluzionare l'Inter e per il belga potrebbe non esserci più posto. Secondo il 'Corriere dello Sport', ci sarebbero per lui nuovamente delle offerte dalla Cina, da capire se il 31enne intenderà accettarle.