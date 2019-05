Milan, Cucurella si allontana: UFFICIALE il riscatto dell'Eibar

CALCIOMERCATO MILAN CUCURELLA UFFICIALE RISCATTO EIBAR BARCELLONA - Finito nel mirino del Milan dallo scorso febbraio, Marc Cucurella si prepara a restare nella Liga.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'ha infatti reso noto di aver esercitato l'opzione d'acquisto per il 22enne terzino sinistro. Cucurella ha giocato in questa stagione col club basco in prestito dal, che può a sua volta esercitare il diritto di recompra per il calciatore.