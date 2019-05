CALCIOMERCATO INTER MALCOM MILAN BARCELLONA PREMIER LEAGUE - È deciso, Malcom non proseguirà la sua avventura con la maglia del Barcellona. È quello che sostiene il quotidiano sportivo spagnolo 'Sport', nella sua edizione online: il club catalano avrebbe, infatti, deciso di mettere sul mercato il brasiliano, strappato l'estate scorsa alla Roma per 41 milioni di euro.

Una cifra importante che il presidentevorrebbe recuperare, anche se alla luce della stagione dell'esterno d'attacco, difficilmente le società interessate (tra queste) arriveranno ad offrire così tanto. Negli ultimi giorni, l'entourage di Malcom sarebbe stato contattato da diversi club della, con l'Inghilterra come destinazione più probabile per il 22enne calciatore. E non è esclusa anche la possibilità di un cessione in prestito con recompra a favore del Barcellona.